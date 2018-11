Master of Food Vino, 6 appuntamenti slow food a partire da martedì 13 a Manocalzati.

La Condotta Slow Food Avellino organizza il Master of Food Vino, 6 lezioni con un’unica mission: il gusto di saperne di più per diventare un consumatore consapevole del come e cosa bere.

Un percorso sensoriale che attraversa l’Italia del vino, fuori dai canali del GDO, accompagnato sempre dai prodotti del nostro territorio partendo dal vignaiolo irpino e la sua terra passando per la botte per arrivare alla bottiglia.

Il corso inizierà il prossimo 13 novembre, ogni partecipante verrà omaggiato con un kit degustazione composto da bicchieri per la degustazione dei 6 vini proposti ad ogni lezione, le dispense didattiche, la guida SLOW FOOD WINE e l’attestato di partecipazione.

Il Master of Food Vino è un corso rivolto agli amatori del vino che vogliono conoscerlo in modo buono, pulito e giusto.

Per info e prenotazioni: Daniele 392 0117812