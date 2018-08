Miss Mondo Campania, la tappa di Benevento.

Serata sotto le stelle per Miss Mondo Campania, la cui carovana l’altra sera è approdata nella splendida “Benevento Città Spettacolo”, in piazza Arechi II (ex piazza Vari), dove una ventina di ragazze si sono sfidate, non solo in passerella ma anche mostrando il loro talento artistico, per inseguire il sogno di diventare la più bella del mondo. Ha avuto la meglio la napoletana doc Roberta Rotondo (eletta Miss Vitalitys), incoronata dalla Miss Mondo Italia 2018, che è un’altra napoletana, Nunzia Amato, e dagli amministratori comunali. La vincitrice, 21 anni, è alta 1.75 e porta 40 di taglia, studentessa di medicina al terzo anno, le piace fare tante cose, soprattutto lo sport, il nuoto in particolare e si definisce solare.

“Non è la prima volta che partecipo ai concorsi dove ho ottenuto anche risultati positivi, ma mai ho avuto soddisfazioni come questa – ha detto a caldo sul palco di Benevento Roberta Rotondo -, partecipo per mettermi in gioco, per provare emozioni diverse e fare esperienza, sogno di diventare medico ma anche il mondo della moda-spettacolo non lo disdegnerei affatto; chissà che non diventi il mio mondo…”. Ad aprire il concorso la Miss Mondo Italia 2018 Nunzia Amato, l’assessore del Comune Luigi Ambrosone, i consiglieri comunali Giovanni Zanone, Antonio Puzio e Giovanni Quarantiello; osservato un minuto di silenzio per ricordare le 43 vittime del Ponte Morandi di Genova. La giuria era formata dagli amministratori comunali, dalla Miss Mondo Nunzia Amato, dalla giornalista Rosalba De Maria e da Susanna Vosa, rappresentante di uno sponsor; ha presentato la serata Antonio Esposito, con le coreografie di Rosanna Giaquinto, modella professionista sannita molto affermata, e le foto di Mario Zifarelli.

Le altre ragazze qualificate per le finali regionali sono state nell’ordine: seconda classificata con la scia di Miss 2 Bekini Krystyn Soares, di chiare origine sudamericane ma di passaporto italiano, infatti ha 21 anni ed abita a Pozzuoli; terza (fascia di Miss Gil Cagnè) Erika Esposito, 15enne di Caserta, quarta (Miss Caroli Hotels) Alessia De Mai, 19 anni residente ad Ercolano, quinta (Miss Vitale Arredamento) Marialuisa Mascolo, 19 anni, la quale è giunta da Orsara di Puglia in provincia di Foggia; ultima fascia (Miss Mr capitano Edo) la 21enne Mariachiara Calandro, una ragazza di San Leucio del Sannio, che è giunta prima nella classifica decisa dagli internauti di Facebook con 737 preferenze.

Nunzia Amato, prossima rappresentante dell’Italia in Cina a Miss World 2018 sulla meravigliosa isola di Sanya, ha dichiarato che “sarà comunque un’esperienza bellissima, una favola, che porterò sempre con me”. Intanto già fervono i preparativi per le prossime tappe, promosse come sempre dall’Ag Production, esclusivista regionale del concorso: domenica 2 settembre altra selezione di Miss Mondo ad Atripalda, in Irpinia, ed il 9 settembre a Cancello Scalo (Caserta). La corsa per scegliere la Miss Mondo Italia, insomma, è appena iniziata… Per informazioni ed iscrizioni basta consultare il sito www.missmondo.it oppure telefonare al numero 324.5569274