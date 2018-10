Nasce la delegazione di assaggiatori di vino Onav Benevento lunedì 5 a Guardia Sanframondi.

Anche Benevento entra a far parte delle delegazioni Onav operanti nella nostra regione, con il varo del corso di primo livello dedicato agli assaggiatori di Vino, il giorno 5 Novembre 2018 alle ore 20 nella Sala delle Assemblee de “La Guardiense”. È così che la Campania si arricchisce di un altro tassello per completare il quadro regionale.

Il corso e la delegazione,voluti fortemente dal delegato Onav Avellino – Giuseppe Iannone e da Onav Nazionale, rappresenta un enorme pregio per la Campania enologica, che vede nella provincia di Benevento un fenomeno acclarato e nettamente in crescita in termini di numeri e qualità, non solo sul territorio nazionale, ma sopratutto all’estero. Benevento, rappresentando il 50% della produzione campana, è un polo vitivinicolo del sud Italia.

Sarà “la Guardiense” -prima azienda in Campania in volume di uva trasformata e vino prodotto- a ospitare il primo Corso di formazione ONAV, di sensibilizzazione all’assaggio e divulgazione della cultura del vino.

La prima lezione sarà tenuta dal Consigliere Nazionale ONAV, nonchè caporedattore della rivista “L’Assaggiatore” Dott. Alessandro Brizi.

Il Corso è articolato così:

15 lezioni teorico-pratiche di circa 2 ore ciascuna

alla fine di ogni lezione saranno degustati 3 vini.

Complessivamente saranno degustati oltre 50 Vini.

Dopo le 15 lezioni è prevista la sessione d’esame con una prova teorica ed una pratica di degustazione.

Il corso Onav Benevento è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza, per un massimo di 40 aspiranti assaggiatori che intendono avvicinarsi ed approfondire tematiche sul mondo del vino; dagli aspetti agronomici, a quelli di vinificazione ed assaggio.

Per chi non riuscisse a iscriversi entro il 5 novembre, avrà la possibilità di farlo anche nel corso del primo incontro, giungendo in sala entro le ore 19.30 prima della lezione, e sottoscrivendo così regolare modulo d’iscrizione.

Per tutte le info su Onav, per conoscere le modalità d’ iscrizione e per formalizzare l’iscrizione è possibile telefonare ai seguenti numeri:

Dott. Ernesto Buono 3335703106;

Dott. Giuseppe Iannone 3420494288;

E-Mail: benevento@onav.it

Indirizzo: Via Santa Lucia n° 104/105, Guardia Sanframondi BN