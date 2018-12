Natale ad arte, la mostra collettiva alla Chiesa del Carmine.

Sarà di nuovo ”Natale ad arte” da venerdi’ 21 dicembre , nella chiesa del Carmine di Avellino . Ritorna , con la seconda edizione, la collettiva d’arte contemporanea curata da Generoso Vella con la partecipazione di artisti locali , del salernitano e anche dal Lazio.



L’iniziativa intende far riscoprire le origini del Natale nella periferia e conduce l’attenzione su quelle periferie geografiche ed esistenziali dove nelle feste si riaccende la fiducia e la speranza e dove Dio sceglie di rivelarsi.



Espongono Gaetano Arciuolo, Maria Rachele Branca ,Stefano Buonavita, Vincenzo Liguori, Lidia Martone ,Guglielmo Mattei , Katia Mercurio , Assunta Picariello, Francesco Roselli , Michela Strollo e Generoso Vella . Le opere sono visionabili, fino al 5 gennaio 2019 nei seguenti orari: giovedi’- venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 e il venerdi’ e sabato anche dalle 17.30 alle 20.00. L’ingresso è libero.



L’evento, rientra nel cartellone delle iniziative natalizie “Avellino winter open art” ed è patrocinato dal Comune di Avellino e dalla Proloco Avellino.

L’inaugurazione è fissata per venerdi’ 21 dicembre 2018 alle ore 17.00, nella Chiesa del Carmine in via Triggio ad Avellino. Sabato 22 dicembre 2018, dalle ore 16.00 a Villa Amendola, è previsto, invece, il laboratorio creativo ‘’ Una ghirlanda di Natale ‘’ destinato a bambini e adulti. Gradita la prenotazione al 349 0884059.