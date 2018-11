Nozze d’autore, sabato 10 e domenica 11 ad Ariano Irpino, special guest Mario Ermito.

Sarà Mario Ermito, direttamente da “Tale e Quale Show” la guest star d’eccezione per l’edizione 2018 di “Nozze d’Autore”. Sabato 10 e domenica 11 novembre il Grand Hotel Biffy di Ariano Irpino ospiterà uno dei saloni delle sposa più grandi della provincia a cura della Tordiglione Fashion Model Agency Production. 34 espositori provenienti da tutta la Campania e parte della Puglia mostreranno il meglio del mondo sposa e di tutto quanto ruota intorno al matrimonio.

Sabato alle ore 10,00 nella sontuosa cornice dell’Grand Hotel Biffy il taglio del nastro con ingresso libero. Fino alle 22,00 sarà possibile visitare l’esposizione degli oltre trenta tra artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori, che hanno aderito all’iniziativa dando fiducia al patron Walter Tordiglione impegnato da anni in una costante opera di promozione delle eccellenze locali per favorire l’economia. Molteplici e variegate saranno le proposte per l’organizzazione del matrimonio perfetto. Abiti da sposa e da sposo, acconciatura e make up, bomboniere, confettate, viaggio di nozze, servizio fotografico, addobbo floreale, ristorazione e catering, auto da cerimonia.

Registrandosi sarà anche possibile, per le coppie in procinto di sposarsi, partecipare all’estrazione di un servizio fotografico a cura di Carmine Sgobbo di San Giorgio del Sannio.

Anche nell’intera giornata di domenica sarà possibile visitare il percorso espositivo distribuito nelle eleganti sale dell’Grand Hotel Biffy dalle 10,00 alle 23,00. Ed alle 17,30 l’evento nell’evento, il defilè moda, un vero e proprio show condotto da Floriana Rignanese con l’ospite d’eccezione: l’affascinante Mario Ermito.

Sarà privilegiata la moda sposi con le ultime collezioni degli ateliers: Pantheon di Grottaminarda, Fiori d’Arancio di Ariano Irpino, Zelinda di Lioni, ma anche accessori ed abbigliamento casual di classe con Arsenico & Batik di Monteleone di Puglia. Trucco e parrucco saranno curati dalla scuola di formazione professionale Veda di Atripaldae da Hair Fashion di Orsola Famiglietti di Castel Baronia.

Mario Ermito inizia la sua carriera a 19 anni quale modello grazie alla sua bellezza e prestanza fisica, poi mostra le sue capacità di attore approdando a fiction come “Onore e Rispetto”, partecipa anche al Grande Fratello, ma quest’anno, grazie a Tale e Quale Show, programma di prima serata di Rai 1, ha avuto la possibilità di mostrare le sue doti di showman a tutto tondo, l’intonazione della sua voce con le imitazioni di importanti cantanti quali Alex Britti, Ligabue, Tommaso Paradiso, Enrique Iglesias. E domenica prossima potremo vederlo in tutto il suo metro e novanta di splendore al Grand Hotel Biffy per Nozze d’Autore.