Occupazione abusiva alloggio comunale, Carabinieri intervengono a Serino.

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria, due donne del luogo ritenute responsabili dei reati di Invasione di terreni o edifici e Danneggiamento.

Nel dettaglio si accertava che le stesse, mamma e figlia, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si introducevano arbitrariamente in un alloggio ubicato in Serino e di proprietà comunale, non ancora assegnato, occupandolo abusivamente.

Ultimati gli accertamenti del caso, per le predette è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.