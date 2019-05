Pascolo abusivo, denunciato dai Carabinieri ad Aquilonia.

Continua incessante in Irpinia l’attività dei Carabinieri per la tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare, volta alla tutela della legalità e della sicurezza pubblica, anche nella forma del contrasto al fenomeno degli animali vaganti che costituisce un serio problema, per le molteplici conseguenze in termini di danni alla proprietà privata, di pubblica incolumità (essendo non di rado causa di incidenti), e non in ultimo di igiene e sanità pubbliche.

Nell’ambito di tali controlli, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un imprenditore agricolo ritenuto responsabile di Introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Dal numero del marchio apposto sull’orecchio degli animali, i militari operanti risalivano all’identità del proprietario del gregge che pascolavano in un fondo agricolo privato, sito in agro del Comune di Aquilonia.

Alla luce delle evidenze emerse, per il predetto è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.