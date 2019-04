Pasqua all’Abbazia del Goleto con Carabinieri e Guardia di Finanza.

Questa mattina Carabinieri e Guardia di Finanza dell’Alta Irpinia hanno celebrato il Precetto Pasquale.

La celebrazione della Santa Messa, officiata da S. E. Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, ha avuto luogo nella splendida e suggestiva cornice dell’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi.

Alla celebrazione del rito eucaristico ha preso parte il personale in servizio delle Compagnie di Sant’Angelo dei Lombardi e di Montella e dei Comando dipendenti, oltre ad una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Calitri, Montella e Nusco, dei familiari delle vittime del dovere nonché dei familiari dei dipendenti in servizio ed in congedo.

Al termine della celebrazione è stata data lettura della “Preghiera del Carabiniere” e della “Preghiera del Finanziere”.