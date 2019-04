Pasquetta, i siti della Soprintendenza aperti.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione del prossimo LUNEDI’ IN ALBIS (22 aprile 2019) e per tutto il periodo pasquale ha organizzato, con la partecipazione di Comuni, Province, Diocesi e Associazioni del territorio, il calendario delle aperture straordinarie di musei e aree archeologiche a Salerno e Avellino.

A V E L L I N O







MIRABELLA ECLANO (AV)

Parco Archeologico Aeclanum Ingresso gratuito

Pasqua 21 aprile 9.00 / 13.00 (apertura a cura della Soprintendenza Abap )

Lunedì in Albis 22 aprile 9.00 / 13.00

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 / 13.00

Festa Lavoro 1 maggio 9.00 / 13.00

ATRIPALDA (SA)

Parco Archeologico Aeclanum. Ingresso gratuito

Festa Liberazione 25 aprile 9.00 / 14.00

AVELLA (AV)

Area Archeologica dei monumenti funerari

Anfiteatro romano

Pasqua 21 aprile 10.00 / 13.00 – 15.00 /19.00

Lunedì in Albis 22 aprile 10.00 / 13.00 – 15.00 /19.00

Festa Liberazione 25 aprile 10.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00

Festa Lavoro 1 maggio 10.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00

AVELLA / Negli altri giorni del periodo pasquale e dei ponti di fine aprile/inizio maggio, l’apertura al pubblico delle aree archeologiche seguirà le condizioni consuete con le visita su richiesta a cura del SIAT prenotando ai numeri 081/8259320; 320/9479173; 380/4309703.

ingresso: ingresso gratuito + servizio navetta (se disponibile) e guida 5 € ; Riduzione prevista per possessori artecard; servizio navetta gratuito per disabili

e-mail: infosiatavella@gmail.com

sito web: http://www.avellarte.it