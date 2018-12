Pay TV con utenza domestica in locale pubblico, intervengono Carabinieri a Calitri.

I Carabinieri della Stazione di Calitri hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due persone, ritenute responsabili di violazione della normativa in materia di tutela dei diritti d’autore.

Gli stessi, titolari di un circolo, in occasione di incontri di calcio, verosimilmente allo scopo di non perdere i soci ed acquisirne altri, offrivano la visione in maniera illecita di determinati eventi sportivi legalmente fruibili solo mediante apposito abbonamento con piattaforme televisive detentrici dei diritti di trasmissione.

Nello specifico, veniva constatato l’indebito utilizzo per uso commerciale di smart card associata a contratto pay tv per uso domestico.

Alla luce delle evidenze emerse, per i predetti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.