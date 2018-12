Piano di Zona B1, lettera dei familiari dei disabili per i voucher 2019.

Con la presente gli utenti ed i familiari del Centro Sociale Polifunzionale per Disabili dell’Ambito B1 chiedono di avere urgentenieute chiarezza in merito all’ erogazione dei voucher per Fanno 2019.

Contrariamente a quanto prospettato nella riunione del 19 novembre u.s. presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Benevento in cui venivano rassicurati circa la continuità ordinaria del servizio, si ritrovano ad oggi con una chiusura anticipata del Centro al 21 dicembre e senza comunicazione sui tempi di erogazione voucher relativa a gennaio 2019, tenuto conto che il Centro dovrebbe riprendere regolarmente le sue atiività il 2 gennaio p.v.

Nessuna risposta è inoltre pervenuta sulla questione posta già tante volte alla vostra attenzione relativamente al corretto utilizzo del’ISEE sociosanitario nella determinazione della compartecipazione economica al costo del servizio.

Gli utenti ed i familiari si sentono mortificati e presi in giro e chiedono chiarezza non solo per un mese ma per tutto Fanno 2019, atteso che tale servizio non puo funzionare e raggiungere gli obiettivi per il quale esiste con uno stillicidio continuo ed una incertezza strutturale.

Nella speranza di un riscontro positivo e fattivo alla presente, porgiamo cordiali saluti.