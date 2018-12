Porto abusivo d’armi e lesioni, arrestato dai Carabinieri a Cervinara.

I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno tratto in arresto un 30enne di Rotondi, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento.

Il reato risale a qualche anno fa allorquando l’uomo si rendeva responsabile di lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Rintracciato e condotto in Caserma, dopo le formalità di rito il 30enne è stato associato presso la propria abitazione per l’espiazione della pena di sei mesi in regime di detenzione domiciliare.

Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.