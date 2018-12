Porto abusivo di arma da offesa, denunciato dai Carabinieri alla Fiera dell’Immacolata di Grottaminarda.

A Grottaminarda, in occasione della “Fiera dell’Immacolata”, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un’intensa attività di controllo per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire/reprimere reati contro il patrimonio e la persona, con posti di controllo predisposti sulle principali vie di accesso, creando di fatto una sorta di zona di “filtraggio”.

I servizi sono stati pianificati grazie ad una articolata attività operativa e confortata anche da alcuni spunti informativi derivanti dall’approfondita conoscenza dell’ambiente e della realtà locali.

L’attività preventiva posta in essere è stata preziosa, atteso che non risulta denunciato alcun reato di tipo predatorio.

Nell’ambito di tali servizi, l’attenzione di una pattuglia, veniva attratta dall’atteggiamento sospetto di un venditore ambulante: fermato, i militari procedevano al controllo. E all’esito di perquisizione personale, il soggetto, trentenne originario del Marocco e residente del salernitano, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico.

A suo carico scattava quindi la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuto responsabile di porto abusivo di armi.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

Poiché lo straniero risultava già noto alle Forze dell’Ordine nonché sprovvisto delle autorizzazioni per la vendita ambulante, scattava nei suoi confronti anche la sanzione amministrativa ed il sequestro della merce nonché la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio.