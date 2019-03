PSR, pubblicati bandi per annualità 2019.

«Sono stati appena pubblicati i bandi per l’annualità 2019 relativi ad alcune misure connesse alla superficie o agli animali. Si tratta di misure molto attese e di grande rilievo». Ne dà notizia Maurizio Petracca, presidente dell’VIII Commissione Agricoltura della Regione Campania.

In particolare sono stati pubblicati, con decreto dirigenziale del 22 marzo scorso, i bandi relativi all’imboschimento di superfici agricole e non agricole, alla produzione integrata, all’agricoltura biologica, allle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali ed altri vincoli specifici, al benessere degli animali (misura 14), ai servizi silvo-climatici –ambientali e salvaguardia della foresta.

Sono stati fissati contestualmente, sia per le domande di sostegno e pagamento che per le domande di pagamento per la conferma impegni della campagna 2019, i termini di scadenza dei bandi, scadenze che variano dal 15 al 31 maggio prossimi, a seconda dei vari bandi.

«Si tratta di opportunità molto attese – spiega il presidente Petracca – con bandi che si riferiscono a tipologie di intervento tra le più richieste. La pubblicazione dei bandi è in linea con quanto emerso nell’ultimo incontro del Comitato d’Indirizzo e di Verifica del Psr che coordino. Gli uffici stanno lavorando, su indicazione del tavolo, ad individuare ulteriori risorse per il Progetto Integrato Giovani, per la misura 14 e per la tipologia dedicata agli investimenti aziendali. Attenzione sempre alta alla spesa che resta l’obiettivo primario, provando ad imprimere quella velocizzazione attesa dall’intero comparto».