Ragazza di 16 anni ferita da colpo di pistola a Montoro, indagano i Carabinieri.

Ferita da un colpo di pistola, ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino. L’episodio è avvenuto a Montoro, precisamente alla frazione Sant’Eustachio. La vittima è una ragazzina di 16 anni.

Non si conoscono ancora i particolari della vicenda, sulla quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Baiano insieme a quelli del comando provinciale di Avellino.

Secondo i primi accertamenti, pare che il colpo di pistola sia stato esploso al termine di una lite fra più persone, avvenuta in un circolo privato della zona. Probabilmente la giovane è stata ferita per errore. Il proiettile l’ha raggiunta alla schiena. Ieri a trasportarla in ospedale un’ambulnaza del 118. Una volta giunta al Moscati i medici l’hanno sottoposta a un intervento per irmuovere il proiettile. Le sue condizioni sono stazionarie e fortuntamente non corre pericolo di vita.

Sono in corso le indagini dei militari che stanno ascoltando le persone coinvolte nella vicenda.