Reddito di Cittadinanza, gazebo informativo a Bagnoli Irpino domenica 24.

Dopo un’intensa settimana di impegni in aula alla Camera dei Deputati in merito al cosiddetto “decretone” contenente il reddito di cittadinanza e quota 100, la parlamentare avellinese del Movimento 5 Stelle, Maria Pallini, nel week-end torna in Irpinia. A Bagnoli Irpino parteciperà ad un gazebo informativo organizzato con gli attivisti locali nell’ambito del tour #SeLoDiciamoLoFacciamo. “Come sempre – dichiara la portavoce avellinese – sarà un momento di condivisione di informazioni e aggiornamento in merito alle misure RdC e Quota 100 dopo il passaggio in Commissione Lavoro ed Affari Sociali e l’approdo in aula. Tra le ultime proposte inserite nel provvedimento ritengo doveroso evidenziare l’apertura delle offerte di lavoro dei centri per l’impiego anche ai cosiddetti working poor e cioè a chi ha un lavoro ma pagato pochissimo”.

“Inoltre – continua la deputata pentastellata – nell’ambito delle misure precauzionali anti-furbetti è stato deciso l’aumento degli ispettori sul campo con più finanzieri e carabinieri. Le richieste di accesso al reddito di cittadinanza risultano al momento intorno alle 600mila e per ora non si registrano anomalie per cui –conclude -ci sono tutte le condizioni affinché questa vera e propria manovra economica restituisca vitalità alla domanda interna e tranquillità ai cittadini italiani”.

L’appuntamento è per domenica 24 marzo presso il bar Laceno di Bagnoli Irpino, a partire dalle ore 11. Già programmata, inoltre, la tappa atripaldese del tour: Maria Pallini, insieme a Carmine De Angelis sindaco di Chiusano e Ugo Grassi portavoce M5S al Senato, parteciperà ad un evento organizzato in collaborazione con gli attivisti locali domenica 30 marzo alle ore 17.30 in sala consiliare. I saluti iniziali sono affidati a Lello Marino del Meet up. Modera Carmen Bochicchio.