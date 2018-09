Ritorna Contemporanea…Mente, da giovedì 27 quattro concerti gratuiti dedicati a Gioacchino Rossini.

Con l’autunno 2018 torna la tradizionale Rassegna CONTEMPORANEA…MENTE con la quale l’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 di Avellino propone all’affezionato e competente pubblico irpino il consueto sguardo alla musica classica e alle tematiche contemporanee.

Quest’anno il sottotitolo 150… IN VIAGGIO CON GIOACCHINO chiarisce l’intento di creare un percorso musicale variegato in omaggio al compositore pesarese in occasione dei 150 anni dalla sua morte. Una sorta di percorso obbligato che alterna alcune tra le sue pagine più brillanti con proposte di freschezza ispirate sia alla musica italiana sia ai nostri giovani brillanti esecutori. Il tutto per arrivare all’evento clou della programmazione artistica dell’Associazione, IL ROSSINI E l’OPERA BUFFA, che andrà a posizionarsi il 23NOVEMBRE prossimo a suggellare il percorso Associativo dedicato alla MEMORIA, stavolta improntata al consueto ricordo del sisma che nel 1980 sconvolse l’Irpinia.

La Rassegna CONTEMPORANEA…MENTE 2018, con la direzione artistica del M° MASSIMO TESTA, si sviluppa nella sua prima parte su un percorso di quattro concerti che dal 27 Settembre al 5 Ottobre consentono di affrontare le più variegate tematiche della Musica Classica, con uno sguardo sensibile al ‘900 affiancato alla valorizzazione delle realtà musicali locali e in generale ai giovanissimi esecutori. L’Edizione 2018 del Festival, infatti, conferma la novità della costola dedicata alle nuove promesse, con l’evento GIOVANI ALLA RIBALTA del 4 ottobre. Luogo ufficiale della Rassegna, come consuetudine, la suggestiva CHIESA DEL CARMINE di Avellino, grazie al Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Avellino. I concerti avranno inizio tutti alle ore 19.00.

Primo appuntamento Giovedì 27 Settembre, targato Conservatorio Cimarosa di Avellino. Il massimo istituto musicale provinciale, grazie al coordinamento del Maestro Lucio Matarazzo, ci consentirà di proporre un suggestivo percorso con LA CHITARRA DI CASTELNUOVO-TEDESCO, omaggio al compositore italiano nel 50° dalla morte. In pedana tanti giovanissimi: Rino Candela, Giovanni Masi, Roberto De Marinis, Simone Giampà, Cristina Galietto, Carmine Picariello, Giacomo Monteleone, Gennaro Casolare, Christian Tartaglia, Gianluca Cappetta, Francesco Magaletti, tutti allievi chitarristi dell’Istituto, con la partecipazione speciale della flautista Alessandra Orlando e della pianista Chiara Passaro.

Terzo appuntamento Giovedì 4 Ottobre con l’evento GIOVANI ALLA RIBALTA. Ospite quest’anno il consolidato e già affermato HOT DUO, con Angelo Turchi al sax e Guido Picariello al pianoforte. La compagine proporrà un repertorio incentrato su pagine melodiche e brillanti dal ‘900 ai tempi di oggi. In programma musiche di Decruck, De Falla, Swerts, Milhaud, Matitia.

Secondo e Quarto appuntamento con una speciale monografia targata ZENIT 2000. La proposta è l’Integrale della SONATE a QUATTRO di GIOACCHINO ROSSINI, gioiello della produzione cameristica del compositore pesarese. Venerdì 28 settembre le Sonate 1,3,5. Venerdì 5 ottobre le Sonate 2,4,6. L’esecuzione sarà a cura dell’ORCHESTRA D’ARCHI ZENIT 2000 di Avellino, compagine che include alcuni dei più validi strumentisti ad arco del panorama regionale, direttore il M°MASSIMO TESTA. Per l’occasione l’Associazione ZENIT 2000 apre come di consueto al pubblico le porte per assistere alle prove, nelle mattine dei giorni 26, 27, 28 settembre, 3, 4, 5 ottobre.

Gran finale, dunque, il 23 Novembre prossimo, con l’Evento IL ROSSINI E L’OPERA BUFFA. Lo spettacolo con artisti ancora da definire, sarà il risultato del Laboratorio Lirico 2018 – Opera Debutto, a cura dell’associazione ZENIT 2000, che giunge quest’anno alla terza edizione, dedicato al capolavoro rossiniano IL BARBIERE DI SIVIGLIA. Il Laboratorio prenderà il via proprio nell’ambito della Rassegna con le prove di selezione dei cantanti lirici e dei pianisti accompagnatori. I mesi di ottobre e novembre saranno dedicati allo studio e al perfezionamento dei ruoli vocali, grazie alle preziose docenze affidate ai maestri ETTORE NOVA, PASQUALE TIZZANI, GIACOMO SERRA, VITO CESARO.

Anche quest’esperienza, dopo quella degli scorsi anni con il FALSTAFF di G. Verdi proposto integralmente con Solisti, Coro e Pianoforte in forma semiscenica nel 2016, e con la SUORA ANGELICA di Puccini del 2017, si concretizzerà per i migliori partecipanti con un debutto ufficiale nell’opera di Rossini, in forma integrale scenica, alla fine di novembre presso un prestigioso TEATRO LIRICO della REPUBBLICA RUSSA di CIUVASCI, con la direzione musicale del M°MASSIMO TESTA.

L’evento, patrocinato anche dalla Regione Campania, è in collaborazione con l’Associazione PER CASO SULLA PIAZZETTA di Avellino, CASTELLI d’IRPINIA®, la Cooperativa MUSICAINSIEME di Benevento, il Sistema MED Campania, l’Agenzia Management BULGARIA CLASSIC e vede la partecipazione di CASARREDO, Montemiletto (AV)

L’ingresso agli eventi è libero.