Rocca San Felice presenta app e inaugura biblioteca comunale sabato 20.

Presentazione della app comunale e inaugurazione della biblioteca. Weekend ricco di novità a Rocca San Felice. Nel piccolo borgo altirpino sabato 20 aprile alle ore 17 verrà presentata in Municipio la app “Il Comune in tasca”: sarà lo sviluppatore Angelo Vitale a spiegarne servizi e funzionamento. Presenti naturalmente gli amministratori, con in testa il sindaco Guido Cipriano. A quasi un anno dal voto, l’incontro sarà occasione per consegnare qualcosa di concreto alla popolazione.

A seguire infatti è previsto il taglio del nastro per la biblioteca comunale. “Circa 3000 libri, tra cui alcuni di importanza storica per Rocca San Felice, sono consultabili nella strttura – dichiara il consigliere comunale Felice Santoli che a nome dell’intera amministrazione ringrazia i ragazzi della locale Pro loco – Hanno fatto un per lavoro eccezionale creando nei locali un perfetto connubio tra cultura e arte contemporanea”.

La nuova biblioteca sarà collocata a pochi passi dalla piazza centrale del paese, precisamente nei locali sottostanti la scuola elementare. Per ragioni burocratiche l’accesso a internet sarà formalizzato dopo l’inaugurazione.