Sale della Terra, inauugurazione dello Store domenica 9 a Benevento.

Per noi, inaugurare la nostra Sede significa aprire le porte ad una nuova sfida, affacciandoci a nuove responsabilità prima di tutto sociali. La Sede del Consorzio “Sale della Terra”, è pronta ad accogliervi per mostrarvi il #Welcome della coesione sociale, dell’accoglienza diffusa sul territorio, delle fragilità che si rimettono in gioco, dei percorsi alternativi alla pena e reinserimento socio-lavorativo. Luogo ricco di emozioni, storie e intrecci di relazioni.

Lo “Store” ufficiale del Consorzio “Sale della Terra” darà il giusto risalto al nostro prodotto principale: la coesione che unisce le fragilità di chi, lavorando con serietà, impegno, amore e fiducia nel futuro, proprio con quelle fragilità dà forza e valore alle nostre azioni quotidiane.

Vi aspettiamo, dunque, domenica 9 dicembre 2018, alle ore 16.30 per vivere insieme questo sogno insieme.