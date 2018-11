Santa Sofia in Santa Sofia, secondo appuntamento domenica 18 con la musica di Bach.

Secondo appuntamento della rassegna “Santa Sofia in Santa Sofia”, proposta dall’Accademia di Santa Sofia di Benevento e diretta da Marcella Parziale. Domenica 18 novembre, alle ore 19.00, presso la Chiesa di Santa Sofia, patrimonio Unesco, è in programma il concerto “La vocalità spirituale in J.S. Bach. Le Cantate e i Lieder Spirituali ”, performance musicale dell’organista Greta Notarangelo e del contralto Maria Gabriella Cianci.

La dimensione spirituale della musica è sempre emersa nelle produzioni del compositore tedesco. Microcosmo unico per ricchezza di valori musicali, poetici, teologici e simbolici, le cantate di Bach rappresentano un’impresa compositiva tra le più ambiziose e memorabili mai realizzate. Ogni lavoro si propone come un unicum dalla fisionomia caratteristica, ma attiva al contempo una fitta rete d’intrecci tra vocale e strumentale, sacro e profano, tradizione tedesca e novità italiane: cortocircuiti virtuosi fra stagioni, luoghi, generi e stili della storia del compositore e di un’epoca, secondo un progetto estetico profondamente coeso, specchio fedele di un’intera civiltà.

Ad anticipare l’esibizione sarà la conversazione storica “Le mura di Benevento”, a cura del professore e consulente scientifico, Marcello Rotili.

Maria Gabriella Cianci. È un esperta nel repertorio di Johann Sebastian Bach, eseguito in Italia e all’estero. È considerata oggi una fra le più eminenti personalità artistiche nel campo della vocalità classica nazionale ed internazionale. Pianista e cantante, è stata vincitrice assoluta di ventisei Concorsi lirici Internazionali. Per lei un’intensa carriera lirico-concertistica durante la quale si è specializzata in diverse discipline vocali laureandosi presso diverse prestigiose accademie. Contralto, specialista in vocalità barocca, lied e oratorio.

Greta Notarangelo è una talentuosa pianista-organista diplomata presso il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia, con una fiorente attività concertistica alle spalle.