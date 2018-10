Scassina una slot machine, denunciato dai Carabinieri ad Atripalda.

I Carabinieri della Stazione di Atripalda, all’esito di un’attività info-investigativa svolta unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne del posto, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Questa mattina il predetto entra in una nota sala giochi della Citta del Sabato e, incurante della presenza del gestore del locale e di alcuni avventori, con un ferro scassina il vano di una slot machine asportando le monete contenute all’interno; quindi, ultimata l’azione criminale, si allontana con il bottino.

A seguito di segnalazione al 112, sul posto sono immediatamente intervenute varie pattuglie di Carabinieri.

Grazie all’indagine immediatamente avviata e particolarmente incisiva, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio e le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, i militari operanti nel giro di qualche ora sono riusciti ad identificare il presunto responsabile che, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Recuperato e sottoposto a sequestro sia l’attrezzo utilizzato per forzare la slot machine che il denaro rubato, per un totale di euro 230 (una parte già cambiato in banconote), che sarà restituito all’avente diritto.

L’attività portata a termine è il frutto, nonché il corollario, dell’approfondita conoscenza del territorio che i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino svolgono quotidianamente: il tutto a testimonianza di una costante ed incessante lotta all’illegalità nella provincia irpina.