Sidigas Avellino, trasferta Champions a Le Mans.

Prosegue l’avventura europea della Sidigas Avellino, pronta a scendere in campo per la sesta giornata di andata della Regular Season di Basketball Champions League. Gli irpini ritrovano Le Mans Sarthe Basket, compagine già affrontata nel torneo “Pro Stars” di Angers durante la preseason: lo scorso 14 settembre fu la Sidigas ad avere la meglio per 82-91. Lo scenario attuale vede il team francese al sesto posto nella competizione europea, a quota 7 punti nel Gruppo A, con due vittorie e tre sconfitte registrate, l’ultima delle quali arrivata in trasferta contro il Nizhny Novgorod nello scorso turno (85-71). Nella LNB, massima serie francese di cui Le Mans è attuale campione in carica, decimo posto in classifica con cinque vittorie e quattro sconfitte per i ragazzi di coach Bartecheky, reduci dalla sconfitta a domicilio contro Chalon-Reims per 77-91.

Il match avrà luogo presso il Palazzo dello Sport “Antarès” di Le Mans, con palla a due in programma per le ore 20.30 di mercoledì 14 novembre: sarà possibile seguire la partita in diretta su Rai Sport, Eurosport Player e su www.livebasketball.tv.

A presentare l’imminente sfida è l’assistant coach biancoverde, Massimo Maffezzoli: “Le Mans è una squadra atletica, che è probabilmente ancora alla ricerca di un equilibrio definito. Domani farà il suo esordio in Champions Jonathan Tabu, già visto a Cantù ed a capo di un folto plotone di vecchie conoscenze del nostro campionato, come il centro Hendrix, ex Milano, l’ala forte Clark, precedentemente a Cremona, e Conger, cresciuto nelle esperienze a Lucca ed Omegna, a cui sicuramente fanno da più che cornice il razzente playmaker Thompson ed il tiratore mortifero Bigote. Completano il quadro tutta una serie di giovani ragazzi francesi di belle speranze, che vanno ad impreziosire un progetto che probabilmente ha virato verso l’apertura di un nuovo ciclo, dopo i fasti della stagione scorsa. La partita che ci aspetta non è sicuramente facile perché questo girone ha già ampiamente dimostrato di non essere composto da squadre u2018materasso’ ma, al contrario, che ogni impegno riserva insidie che un giusto approccio mentale alla partita può limare. Seppur ancora in condizioni di emergenza, ma con finalmente la possibilità di schierare Campani, anche se con autonomia limitata, vogliamo dare continuità alla bella prestazione, soprattutto nella metà campo difensiva, di domenica a Varese e continuare così il nostro cammino verso la prossima fase di coppa, primo vero obiettivo stagionale“.