I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno arrestato un 45enne del posto, in esecuzione di provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Salerno.

Rintracciato e condotto in Caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione, dovendo espiare la pena residua di circa un mese e mezzo in regime di detenzione domiciliare per il reato di tentato omicidio commesso negli anni ’90 in provincia di Salerno.