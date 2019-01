In continuità con la felice tradizione consolidata da anni, domenica 6 gennaio i Vigili del Fuoco di Avellino, alla presenza del Comandante Rosa D’Eliseo, parteciperanno alla 8° edizione della “Befana in Pediatria”, impegnandosi nella consegna di doni ai piccoli degenti dell’ospedale S.Giuseppe Moscati della città. La manifestazione rientra tra le numerose iniziative intraprese dai vigili del fuoco per allietare i bambini meno fortunati, impegno che si rinnova nel tempo.