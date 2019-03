Una sciarpa rosa da Guinness per celebrare l’8 marzo a Lioni.

Entra nel Guinness dei primati la “sciarpa rosa” promossa dalla regione Campania in occasione della Giornata internazionale della donna, in collaborazione con le associazioni irpine per l’assistenza oncologica Amdos e Amos.

E’ lunga 16 chilometri e 943 metri rispetto al precedente record che si fermava a 13 chilometri. La verifica, come da prassi, è stata accertata da un notaio all’interno della palestra comunale di Lioni (Avellino).

Alla sua realizzazione, hanno collaborato centinaia di donne campane e di altre regioni italiane ma anche residenti in Inghilterra, Olanda, Belgio e Germania. Nella tappa conclusiva del treno storico che ha visto la partecipazione di migliaia di persone a Lioni (Avellino) sono intervenuti anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e la presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio.

“La Regione Campania ha lanciato sfide importanti, particolarmente nel settore della sanita’ e per la prevenzione oncologica a tutela delle donne. In questo giorno speciale bisogna ricordare che c’e’ ancora tanto da fare per le donne e soprattutto per la loro salute e questa sciarpa rosa, lunga 16943 metri e realizzata dalle associazioni delle donne, simboleggia quanto e’ importante la prevenzione”. Così la presidente del Consiglio regionale, Rosa D’Amelio, intervenendo alla manifestazione, a Lioni, per l’8 marzo. “Sono emozionata ad essere qui, in questa piazza, che ricorda l’allora Presidente Pertini e il suo richiamo a fare presto per salvare l’Irpinia, dopo il terremoto del 1980” – ha aggiunto D’Amelio sottolineando che “questa terra esprime grandi eccellenze, anche in sanità, come i chirurghi Carlo Iannace e Cesare Gridelli, ed il grande impegno della Regione per elevare il livello delle prestazioni e creare una forte ed efficace rete oncologica che punti sulla prevenzione e sulla qualità delle cure”. (ANSA)