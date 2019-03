Utenza pay tv domestica in locale commerciale, denunciato dai Carabinieri a Teora.

I Carabinieri della Stazione di Teora hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 65enne del posto, ritenuto responsabile di violazione della normativa in materia di tutela dei diritti d’autore.

Lo stesso, titolare di un esercizio pubblico, in occasione di un evento sportivo, verosimilmente allo scopo di non perdere i clienti ed acquisirne altri, offriva nel suo locale la visione in maniera illecita di un programma legalmente fruibile solo mediante apposito abbonamento con piattaforme televisive detentrici dei diritti di trasmissione.

Nello specifico, veniva constatato l’indebito utilizzo per uso commerciale di smart card associata a contratto pay tv per uso domestico.

Alla luce delle evidenze emerse, per il predetto è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.