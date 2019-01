Violazione obblighi di sorveglianza, denunciato dai Carabinieri a Sant’Angelo dei Lombardi.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un pregiudicato ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale.

Lo stesso, sebbene sottoposto alla citata misura di prevenzione, è stato sorpreso dai militari dell’Aliquota Radiomobile a girovagare in tarda serata nel centro di Lioni, trasgredendo le prescrizioni impostegli.

A suo carico è scattato dunque il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

La Sorveglianza Speciale viene applicata ai soggetti che vengono ritenuti pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità e, in particolare, a quei soggetti che, sulla base di elementi di fatto: