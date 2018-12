Wedding Fashion Show venerdì 7 a Materdomini.

Materdomini, amata meta di pellegrinaggio per i tanti devoti a San Gerardo, diventa capitale del wedding grazie al nuovo evento organizzato dalla Tordiglione Fashion Model Agency Production: il Wedding Fashion Show. Madrina d’eccezione, Mercedesz Henger. L’appuntamento con il salone della sposa e lo spettacolo finale con il defilè moda, è per domani, venerdì 7 dicembre, nelle sale dell’accogliente Ristorante Albergo Settebello. L‘ingresso è rigorosamente libero.

Già dalle 16,00 è possibile visitare l’esposizione con svariate proposte per l’organizzazione del matrimonio dei propri sogni. Il patron dell’evento, Walter Tordiglione, impegnato da anni in una costante opera di promozione delle eccellenze artigianali, commerciali e produttive, invita le coppie di promessi sposi a partecipare; tra l’altro per loro in palio un servizio fotografico a cura di Domenico Pastore di Lioni, basterà registrarsi all’ingresso ed attendere l’estrazione finale.

Alle 20,30, infatti, ci sarà il grande spettacolo conclusivo tra defilè, musica e cabaret, presentato dalla bella modella ed influecer Mercedesz Henger, nota per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ed il divertentissimo comico, attore ed imitatore, Enzo Costanza che regalerà nel corso della serata anche uno dei suoi irresistibili ed irriverenti monologhi. Altri preziosi ospiti della serata la violinista pop Mariella Pizzuti e la giovanissima cantante Eleonora Minichiello.

Nel corso della serata sarà privilegiata la moda sposi. Sfileranno le ultime collezioni di Zelinda Luxury Fashion Store. I fratelli Santoro porteranno in passerella, indossati da splendide modelle professioniste, abiti da sposa, da cerimonia e gioielli. Ci sarà poi la moda uomo di Li Style di Gelsomino Del Guercio di Lioni, con proposte eleganti e casual ed anche le proposte sartoriali di sua sorella Francesca, giovane stilista presente sempre a Lioni con Creative Lilla.

Trucco e parrucco di madrina e modelle saranno curati rispettivamente dal Centro Estetico Estè di Angela Pellegrino di Lioni e dallo Studio 86 di Lina Lardieri di Caposele. Tocco finale con gli addobbi floreali ed i bouquet sposa di Arte & Fiori di Silvana Bosco sempre a Lioni. Le coreografie e la regia moda saranno curate come sempre in modo impeccabile da Rosanna Giaquinto.