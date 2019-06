Non solo Avellino, ballottaggi anche ad Ariano Irpino e Castel Baronia.

Domenica 9 giugno i cittadini di 2 comuni dell’avellinese torneranno alle urne per eleggere il sindaco nel turno di ballottaggio, dal momento che nel primo turno disputato lo scorso 26 maggio in concomitanza con le elezioni europee nessun candidato ha raggiunto la soglia del 50% + 1 dei voti necessari per ottenere l’elezione al primo turno.

Caso di scuola quello di Castel Baronia, dove nonostante la legge elettorale non prevedesse il turno di ballottaggio canonico, cioè quello che vede nei comuni con più di 25.000 abitanti i due candidati che al primo turno hanno ottenuto più voti sfidarsi in ogni caso se nessuno dei due ha raggiunto la soglia del 50% dei voti + 1, si è reso necessario ricorrere al ballottaggio perchè entrambi i candidati, il sindaco in carica Felice Martone ed il suo sfidante Giuseppe Montalbetti, hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti, 438 a testa.

Ballottaggio canonico invece ad Ariano Irpino, dove si contenderanno la carica di primo cittadino il sindaco in carica ed ex presidente della Provincia Domenico Gambacorta, sostenuto da una coalizione di centrodestra con Forza Italia, Fratelli d’Italia e UdC ma senza la Lega, e lo sfidante Enrico Franza, sostenuto dal Pd.