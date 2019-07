Noreda Graves in concerto a Morra De Sanctis mercoledì 24 per i Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour.

Il suono della musica soul arriva in Irpinia e lo fa in grande stile con un concerto organizzato all’interno della rassegna “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” di Antonia Willburger, giunta alla ventiduesima edizione. La rassegna, che si sta svolgendo dal 9 luglio e durerà fino al 7 agosto, con eventi nei comuni di Salerno, Area Archeologica di Fratte, Aquara, Baronissi, Cetara e Minori, fa tappa a Morra De Sanctis con il concerto dell’artista statunitense Noreda Graves che si terrà il 24 luglio alle ore 21 nel centro storico del paese.

Il concerto organizzato dall’amministrazione comunale, con la collaborazione della Pro Loco di Morra de Sanctis e il Forum Giovanile Morrese, è stato fortemente voluto anche dal vicesindaco Dottor On. Enrico Indelli, con il sostegno di numerose attività commerciali e industriali del paese. L’artista, per anni voce di punta dei più stimati cori gospel di Harlem, ritorna in Italia nel suo terzo tour europeo da solista con “Butterfly Blues Tour”.

Noreda è oggi una delle voci soul più apprezzate d’America e collabora con molti musicisti e artisti tra i più importanti nel panorama della musica blues, funk e soul. A Morra De Sanctis Noreda si esibirà con una band salernitana composta da Massimo Barrella alla chitarra, Bruno Salicone all’organo, Stefano de Rosa alla batteria e Francesco Galatro al basso. Il suo sarà un omaggio alla black music di artisti del calibro di James Brown, Aretha Franklin e Price. Voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem, Noreda Graves saprà sicuramente emozionare il pubblicò che avrà di fronte, nella splendida cornice di uno dei paesi più suggestivi dell’Alta Irpinia. L’ingresso sarà gratuito. Non resta che partecipare.