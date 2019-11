Nozze d’Autore, sabato 23 e domenica 24 ad Ariano Irpino con Manila Nazzaro.

Circa 40 espositori provenienti da Campania, Puglia e Basilicata. Ariano Irpino, cittadina ricca di servizi e di offerte commerciali per il settore wedding, ospita per il terzo anno consecutivo una delle Fiere Sposi più grande della provincia: “Nozze d’Autore” a cura della Tordiglione Fashion Model Agency Production. Due giornate di esposizione, sabato 23 e domenica 24 novembre, con defilè moda finale presentato dall’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, affiancata dal poliedrico Enzo Costanza.

La location torna ad essere l’elegante ed ospitale Hotel Kristall che si trasformerà in una grande vetrina sul pianeta sposa e su tutto quanto ruota intorno al matrimonio. Dunque le coppie di promessi sposi sono invitate a partecipare.

Taglio del nastro sabato alle ore 16,00 con la Senatrice Sandra Lonardo ed il Sindaco di Ariano, Enrico Franza. Fino alle 22,00 sarà possibile visitare l’eposizione dei numerosi artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori, che hanno aderito all’iniziativa dando fiducia al patron Walter Tordiglione impegnato da anni in una costante opera di promozione delle eccellenze locali. Molteplici e variegate saranno le proposte per l’organizzazione del matrimonio perfetto e per l’allestimento della casa dei propri sogni. In primis abiti da sposa e da sposo e poi acconciatura e make up, servizio fotografico, ristorazione e catering, addobbo floreale, bomboniere, confettata, viaggio di nozze, auto da cerimonia ed anche suggerimenti per la casa.

Nella giornata di domenica il percorso espositivo distribuito nelle eleganti sale dell’Hotel Ristorante Kristall, sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22, con ingresso sempre e rigorosamente libero. Per le coppie in procinto di sposarsi che si registreranno sarà, inoltre, possibile partecipare all’estrazione di un soggiorno vacanza offerto da Ugo La Porta Viaggi e di un servizio fotografico di Carmine Sgobbo.

Alle 19,00 poi “Nozze d’Autore” troverà il suo culmine con uno spettacolo tra moda, musica e cabaret presentato dall’inedita coppia artistica Manila Nazzaro ed Enzo Costanza.

La moda sposi sarà ovviamente privilegiata. In passerella sfileranno le ultime collezioni degli ateliers: Sharil Naima di Monteforte Irpino, Alisa King di Ariano Irpino, Fiori d’Arancio di Ariano Irpino, Gallery di Mirabella Eclano. Tra gli ospiti il giovane soprano Laura Pia Panarella, Gigliola De Simone con il suo “Angelo luminescente” ed immancabile il momento cabaret del simpaticissimo Enzo Costanza.

Trucco e parrucco delle modelle e dei modelli sarà curato da Crazy Style by Gemma di Venticano e “Dacci un Taglio” di Antonio Puzo di Ariano Irpino, mentre della madrina si occuperà Pin Claruss di Venticano.

Sponsor ufficiale della serata la Cooperativa Agricola “Molara” di Zungoli, Partner Ufficiale Dotolo Mobili.