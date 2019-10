Nuova normativa sul gas radon, seminario dell’Ordine degli Architetti a Monteforte Irpino.

Martedì 29 ottobre dalle ore 15.00 alle 19.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Monteforte Irpino, si terrà il seminario formativo e gratuito circa il monitoraggio e il risanamento degli edifici per il Gas Radon, accertatene la tossicità.

Con la pubblicazione della Legge Regione Campania n. 13-2019 sul Bollettino Regionale n. 40 del 16 Luglio 2019, la Regione Campania si dota di uno strumento che anticipa il recepimento della Direttiva Euratom 59/2013 ponendo il limite di soglia a 300 Bq/mc e 200 Bq/mc per le nuove costruzioni.

Un seminario che l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino ha voluto promuovere, per sensibilizzare i professionisti ad attrezzarsi per poter certificare la condizione degli edifici pubblici per verificarne la quantità di Radon presente, in attesa che chi di competenza definisca i parametri di attuazione sul territorio provinciale. Dai riferimenti normativi, alla misurazione e al monitoraggio del Radon fino alla bonifica degli ambienti inquinati, una panoramica sullo scenario che si apre con l’attuazione della legge.

Parteciperanno all’incontro: Erminio Petecca, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino PPC; Guido Guerrasio, Divisione Radon ARPAC Salerno; Giovanni Meo e Antonio Iannuzzi.

“Una legge uscita ancora prima di prepararne gli effettivi mezzi pratici, allo stato stiamo rincorrendo la legge per essere prontamente attivi nel gestire questa nuova certificazione – dice Erminio Petecca Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino – l’informazione è il primo passo per poter procedere all’attuazione della normativa per poi attrezzarsi in merito, il Seminario ha proprio l’obiettivo di aggiornare i colleghi per attivarsi immediatamente su un argomento molto delicato”.