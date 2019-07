Officina 20.20, presentazione dell’Associazione giovedì 11 al Viva Hotel.

Si presenta ufficialmente l’associazione culturale “Officina 20.20” promossa ed ideata dal consigliere regionale Maurizio Petracca.

L’appuntamento è in programma per giovedì, 11 luglio, con inizio alle ore 18.00, presso il VIVA Hotel (Via Circumvallazione, 123) di Avellino. L’incontro sarà moderato da Gianni Festa, direttore del Quotidiano del Sud.

All’associazione hanno già risposto numerosi sindaci ed amministratori che hanno inteso sottoscrivere l’adesione in veste di soci fondatori. L’associazione si pone l’obiettivo di mettere insieme la filiera istituzionale locale con l’intenzione di avviare forme di confronto utili alla promozione di progetti di sviluppo territoriale, coinvolgendo associazioni di categoria, operatori e cittadini, in un percorso condiviso, corale e partecipato.

Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno ed interverranno i soci fondatori e che sarà concluso dall’intervento del consigliere Petracca, presidente dell’VIII Commissione Consiliare Permanente della Regione Campania, saranno illustrate finalità e spirito dell’associazione “Officina 20.20”.