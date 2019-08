Palio della Botte, tutti gli appuntamenti.

Tutto pronto per la XXVI Edizione del “Palio della Botte” di Avellino, l’appuntamento più che ventennale nel centro storico della città. Ritornano le Visite Guidate del Palio il 10 e 11 Agosto con raduno dei partecipanti alle ore 18:30 presso la Fontana di Bellerofonte in C.so Umberto I, a cura della Dott.ssa Lina Vella, Storica e Critica d’Arte, con la partecipazione del Prof. Mariano Nigro, Storico e Vicepresidente del Comitato Provinciale dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Due diversi itinerari quest’anno si intrecciano, alla scoperta dei legami di comunità che la città ci racconta: il 10 Agosto “Le vie della religio” con la visita ai luoghi più rappresentativi dello spirito della comunità e la speciale esposizione delle Corone della Madonna Assunta e di Costantinopoli presso la Cripta di S. Biagio aperta al pubblico il 10 e 11 Agosto dalle ore 18:00 alle 20:00; l’11 Agosto “Le vie dei principi”con la visita a monumenti e simboli della città, alcuni fra i più noti ed altri quasi inediti.

La tre giorni del Palio si apre il 10 Agosto con i Giochi Antichi dedicati ai bambini dalle ore 19:00 in C.so Umberto I e a seguire Spettacolo di Falconeria DM (Lavello – PZ). La gara del Palio ci aspetta l’11 Agosto col Palio dei Bambini e il 12 Agostocon il tradizionale corteo storico e la sfida delle sette contrade. Novità di quest’anno il gruppo degli Arcieri del Palio che sotto la guida degli Arcieri Irpini si affronteranno in una gara di tiro con l’arco per far vincere la propria contrada.Ad animare le serate i “Piccoli Sbandieratori del Palio”ed i gruppi ospiti: da Cava dei Tirreni Sbandieratori, Musici e Trombonieri “Sant’ Anna all’Oliveto”, Sbandieratori “Borgo S. Nicolò” e i fachiri a cavallo di “Antonyranch”;Sbandieratori e Musici “Puer Apuliae” da Lucera (FG), “I Viandanti di Montevergine” da Ospedaletto d’Alpinolo. Ancor più ricca la partecipazione di Enti e Associazioni al Villaggio Solidale del Palio: con la loro presenza testimoniano l’appassionato e silenzioso impegno quotidiano a favore “dei più poveri tra i poveri”. A partecipare quest’anno sono:

MDC Movimento Difesa del Cittadino Banca Popolare Etica Oasi Mariana LILT Avellino, Lega Tumori MPV e CAV Avellino Parrocchia “Santi Pietro e Paolo” Santa Lucia di Serino per Casa San Giuseppe Moscati CSV Irpinia Solidale AIDO Avellino – associazione donatori di organi- AMI Associazione Mariana Irpina Coordinamento AMDOS Avellino Associazione “BalzooOnlus” – prevenzione abbandono animali- Loco Card Italia -progetto negozi solidali- Progetto Restituzione Centesimo Associazione AIPA Pianeta Autismo Unicef Comitato Avellino Bottega Equomondo (commercio equo e solidale) GAM Gioventù Ardente Mariana CIF, Centro Italiano Femminile Avellino Ufficio PSL Diocesi Avellino Associazione “Un sorriso per la Vita” -clown di corsia- Progetto Policoro Diocesi Avellino Fraternità di Misericordia Avellino C.R.I. Croce Rossa Italiana, Comitato di Avellino





PROGRAMMA 2019

La XXVI edizione del “Palio della Botte” si articola in tre giornate:

SABATO 10 AGOSTO

dalle ore 19:00

“C’era una volta” GIOCHI ANTICHI

per bambini, ragazzi, giovani e famiglieC.so Umberto I

Villaggio Solidale Stand Associazioni di volontariato e di beneficenza

Visita guidata “Le vie della Religio”

Raduno dei partecipanti ore 18:30 presso Fontana di Bellerofonte C.so Umberto I

Ore 20:00 C.so Umberto I° – Spettacolo di Falconeria DM (Lavello – PZ)

DOMENICA 11 AGOSTO

dalle ore 19:00

“PALIO DEI BAMBINI”

– Palio dei Bambini – Selezioni, C.so Umberto I

– Sorteggio contrade – presso il sagrato Chiesa “S. Maria R. di Costantinopoli”

– Spettacoli di Sbandieratori e dei “Piccoli Sbandieratori” del Palio

– Spettacoli di attrazione a tema

– Villaggio SolidaleStand Associazioni di volontariato e di beneficenza

Visita guidata “Le vie dei Principi”

Raduno dei partecipanti ore 18:30 presso Fontana di Bellerofonte C.so Umberto I

LUNEDI’ 12 AGOSTO

dalle ore 19:00

“PALIO DELLA BOTTE”

– Villaggio Solidale Stand Associazioni di volontariato e di beneficenza

– Corteo Storico – Ore 19:00 partenza dalla Casina del Principe

– Omaggio florealee dei Ceri, Canto alla Madonna Assunta e

benedizione delle Contrade da parte del Nostro vescovo nella Chiesa Cattedrale

– Spettacoli

– Gara del Palio e premiazione

– Canto di ringraziamento nella Chiesa “S. Maria R. di Costantinopoli”

L’intera rievocazione storica del 12 agosto

sarà trasmessa in diretta televisiva

da TELENOSTRA (Canale 189) e PRIMA TIVVù (canale 90)

in STREAMING su PRIMA TIVVù e Facebook a partire dalle ore 19:00.

Con la partecipazione di: