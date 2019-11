Paola Spena nuovo Prefetto di Avellino.

Avvicendamento tutto in rosa alla Prefettura ad Avellino. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha nominato un nuovo Prefetto, si tratta della napoletana Paola Spena, attuale prefetto di Sondrio. Per Maria Tirone, prima donna alla guida di Palazzo di Governo dove era arrivata a luglio 2017, il CdM ha deciso un nuovo e prestigioso incarico.

La dottoressa Tirone era stata a capo della Prefettura di Foggia. Nata a Campobasso il 29 settembre 1956, laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, è entrata nella carriera prefettizia nel novembre 1982. Nel 1989 è stata nominata Vice Capo di Gabinetto e Capo della Segreteria di Sicurezza. Dal 21 giugno 2010 è stata collocata in posizione di fuori ruolo, per ricoprire l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale della Campania. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010 è stata nominata Prefetto, permanendo in posizione fuori ruolo presso la Regione Campania. Ora è stata destinata alle funzioni di vice capo dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie e direttore centrale per le autonomie presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali.