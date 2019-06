Parolise, ancora una settimana di sofferenza.

Il semaforo di Parolise resterà nei pressi del ponte per altri sette giorni.

E dunque ancora disagi per gli automobilisti in transito sul percorso alternativo e obbligatorio per la costruzione del viadotto.

I semafori sono stati installati per rendere più sicure le attività di demolizione, soprattutto per i movimenti della gru che sta tagliando pezzi di carreggiata.

Il cronoprogramma degli interventi sul piano di mobilità è stato definito nel corso della riunione del Comitato operativo viabilità.