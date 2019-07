Pietanze in Jazz, venerdì 12 a Pietrelcina.

Venerdì 12 luglio dalle ore 21.00 a Pietrelcina, presso la Masseria Fontana dei fieri, si terrà la serata “Pietanze in Jazz”.

La serata sarà una preview della buona musica jazz in vista del prossimo “Jazz Festival Sotto le Stelle”, che si svolgerà a Pietrelcina tra il 27 e il 31 luglio, e che anno dopo anno ha visto aumentare la partecipazione e l’interesse da parte di tutta la popolazione (locale e non), fino a diventare una delle manifestazioni estive più importanti ed attese della provincia. Durante la serata si raccoglieranno fondi per sostenere il jazz festival, una piacevole occasione di crowdfunding.

Verranno presentate le attività nate dalla collaborazione tra la Masseria Fontana dei fieri e il Consorzio Sale della Terra, collaborazione volta alla valorizzazione delle eccellenze locali in funzione sociale. Durante la serata verranno degustati alcuni prodotti del Consorzio, tra cui l’ottimo spumante e la buonissima Falanghina, e verranno presentati anche gli altri prodotti contenuti nel nuovo Catalogo 2019 del Consorzio Sale della Terra.

Protagonisti della serata saranno il Trio Sound&Vision, che provvederà ad allietare gli ospiti con della bella musica jazz, e l’Agrichef Narrante Emilio Pompeo, che ci porterà in un viaggio alla scoperta dei sapori e profumi degli eccellenti prodotti del Sannio.

La serata si svolgerà con un buffet all’aperto intervallato dalle esibizioni musicali del Trio Sound&Vision e dai diversi interventi dei protagonisti della serata.