Pillole2 Azzurr0, Felice Antignani presenta il suo nuovo libro sabato 29 all’ex Carcere Borbonico.

ll giorno 29 giugno 2019 alle ore 11,15 ci sarà la presentazione del libro Pillole2 Azzurr0 di Felice Antignani, già autore del libro 70 pillole azzurre.

Nella splendida cornice dell”ex carcere borbonico di Avellino, dopo i saluti della direttrice dell’Arcliivio di Stato, Maria Amicarelli, interverranno il dr. Fausto Palmieri, primario di Ematologia dell”ospedale S. Giuseppe Moscati di Avellino, il dr. Nicola Cantore ed il dr. Ettore Volpe, referente scientifico AIL Avellino.

Contributi artistici di Luisa De Maio, presidente Associazione Progetto Lulu”, Raffaello Cetta e “Amici in Compagnia”.

Modera il dott. Andrea Russo

Il libro racconta in modo ironico e disincantato la vita, i pensieri, le emozioni e le passioni

dell’autore, colpito tre anni fa da una grave malattia ematologica e tuttora in cura presso l’Ospedale Moscati di Avellino. Un libro in pillole, medicine per il corpo ed anche per lo spirito, piccole storie. per ridere e riflettere, vecchie e nuove storie: nuove come l”autore, che non può più essere lo stesso dopo un”esperienza cosi importante. Durante la presentazione saranno disponibili copie del libro e il relativo contributo sarà interamente devoluto dall”autore all”AlL Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, sezione di Avellino.