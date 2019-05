Elezioni, Tar esclude Genovese ad Avellino e Ziviello a Montella.

Sentenze negative del Tar di Salerno per le liste Montellalibera e Prima Avellino. Entrambi i ricorsi sono stati respinti dai giudici amministrativi salernitani. Antonio Ziviello e Damiano Genovese, quindi, non saranno dei giochi in questa campagna elettorale.

Il primo, sostenuto dal primo cittadino uscente Ferruccio Capone, correva come sindaco a Montella. Il secondo, invece, si era presentato ad Avellino città.

Restano due gli aspiranti sindaco nella cittadina altirpina. Rino Buonopane contro Carmine Musano, il primo sostenuto da una civica di centrosinistra, il secondo da un gruppo che guarda al centrodestra per la presenza di Forza Italia, ma con pezzi di socialisti e dissidente dem.

Nel capoluogo, con l’uscita di scena definitiva di Genovese, restano sette i candidati in corsa. Errori nella documentazione presentata a supporto della candidatura per Ziviello.

Punti di spillatrice mancanti, così come i timbri. Per il vicesindaco uscente ora una campagna elettorale da semplice spettatore. Ma resta l’ultima possibile tappa presso il Consiglio di Stato: Montellalibera potrebbe rivolgersi a Roma per rovesciare la situazione.