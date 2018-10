Irpinia esclusa dall’Alta Velocità ferroviaria: Martusciello (FI-PPE), Ennesimo furto a danno delle aree interne.

“La commissione Lavori pubblici del Senato ha chiesto al Governo di accorciare il tratto dell’alta capacità ferroviaria Napoli-Bari e la stazione Hirpinia torna in discussione: ennesimo scippo ai danni delle aree interne”.

Lo afferma l’eurodeputato Fulvio Martusciello. “E’ incredibile come nel Mezzogiorno che ha fame di infrastrutture e opere pubbliche la priorità del governo giallo-verde sia penalizzare l’Irpinia e tutte le aree interne della Campania”.

“E’ una situazione vergognosa che seguo con tutti i rappresentanti di Forza Italia in Irpinia, e in particolare con il consigliere comunale Christian Cambareri. Le province di Avellino e Benevento – ricorda Martusciello – sono penalizzate sul fronte dei trasporti. Prima l’esclusione dal tracciato della Ferrovia Benevento-Napoli ora il rischio di questa perdita: bisogna agire rapidamente e correggere le intenzioni del parlamento. Il Sud non può e non deve più tollerare questi schiaffi: è l’ora di dire basta”.