Lioni-Grottaminarda, Sibilia (M5S): sarà completata in 5 anni.

“Lioni Grottaminarda, una delle questioni che ad oggi porta un altro tassello di credibilità al Movimento”. Si è espresso così il sottosegretario Carlo Sibilia sulla strada a scorrimento veloce, la cui stazione appaltante è passata alla Regione Campania. “Il commissariamento per il terremoto ha reso l’Irpinia lo zimbello d’Italia. Con la cancellazione della gestione commissariale abbiamo concretizzato un’altra cosa che avevamo detto. L’unico gruppo politico che voleva il commissario era il Pd, per noi non era la soluzione adatta. Con la gestione ordinaria rientra alla regione Campania un’opera che deve essere terminata nel minor tempo possibile. Abbiamo poco più di 4 anni per farlo e mi auguro che succederà sotto il nostro governo. Per restituire alla gente un’opera quanto prima, in 20 anni sono stati fatti solo 3 chilometri”.

Un dibattito che secondo Sibilia non ha fatto bene all’Irpinia “perché si dà l’immagine di qualcosa di bloccato. In 20 anni non abbiamo visto niente di quell’opera, nei prossimi 5 noi la chiudiamo. Importante l’occhio attento del Mit e del Mise perché se in tutto questo tempo non è stata chiusa, è ovvio che c’è qualcosa che non va, magari una situazione di business che vuole tenere aperto il cantiere”. Un controllo dello Stato che secondo il sottosegretario servirà a velocizzare i tempi.