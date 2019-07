Presentato Alimenta, il wine bar di Sale della Terra a Benevento.

Si è tenuta ieri mattina alle 12.00, al Consorzio “Sale della Terra”, in via San Pasquale 49/51/53, la conferenza di presentazione di Alimenta, il wine bar di Sale della Terra.

Alimenta è un locale che si ispira alla nostra storia nell’epoca Romana, come ha ricordato Angelo Moretti, direttore generale del Consorzio. “Traiano all’epoca si è occupato dell’agricoltura decadente istituendo gli istituti alimenta: un fondo per i proprietari terrieri dove gli interesse venivano utilizzati per i bambini bisognosi. Un’opera che al giorno d’oggi definiremmo di Welfare generativo.”

“Vogliamo che Alimenta diventi un pezzo dell’arco di Traiano” ha continuato Moretti spiegando il Manifesto del Welcome Social Food, “per ricordarci che il cibo è prima di tutto condivisione. Ed è questo l’obbiettivo del Welcome Social Food”.

“Il Welcome Sociale Food”, continua Moretti, “è un esperienza già messa in campo dal Caffe dell’Orto di Casa Betania e dall’Albergo Diffuso di Campolattaro. Quando il cibo è condiviso è accoglienza: apre le società e mescola le classi sociali, la diverse culture e etnie. Questo accade quando un insieme di persone sceglie e decidere di intraprendere cammini giusti”.

Pasquale Basile, chef di Alimenta, riprende e approfondisce questo concetto: “Con il Manifesto del Welcome Social Food vogliamo rilanciare un’alleanza tra il cibo, le persone ed i territori producendo cibo che abbia un significato esistenziale per le comunità, dando valore di alimento vitale alla natura che ci circonda.”

“Creando Reti e Sinergie si possono raggiungere obbiettivi comuni per tutti” ha concluso Basile elencando poi le pratiche del Welcome Social Food: il pranzo sospeso, lo speed eating, Indovina chi viene a Cena, possibilità di proposta di un piatto locale, un tema su cui discutere o un presidio Sloow Food.

La serata d’inaugurazione vera e propria del Bistrot c’è stata sempre ieri, alle ore 19.00 in via Traiano, 53, in una fantastica cornice, con la musica di Gianluca Bufis e Marays Alvarez (nella loro nuova collaborazione “Buena Vibra”) che ha provveduto ad allietare i numerosi presenti.

Tante le facce emozionate e commosse di tutti i protagonisti che hanno visto in questa apertura un compimento di un progetto diventato realtà dopo mesi e mesi di lavori e sacrifici. Non c’è da sorprendersi, infatti, se le facce su cui si leggevano maggiori emozioni erano quelle dell’equipe che ha curato dagli albori questo progetto: oltre al già citato Chef Pasquale Basile un ruolo molto importante è stato giocato dal direttore di sala Graziano Aloia, il secondo chef Paolo Manzo, e ancora Embran, Maurizio, Amadou, Guido e Gedi; tutti sono stati fondamentali per la realizzazione di quello che fino a non molto tempo fa era solo un sogno, un’idea su cui pochi avrebbero investito.

L’appuntamento è stato un successo: alle decine e decine di persone già presenti, nel corso della serata si sono aggiunti molti curiosi che, vedendo banchetti all’aperto uniti a un bel clima di festa, e volendo scoprire di più di un nuovo locale che sorge proprio dinanzi il suggestivo arco di Traiano, ne hanno approfittato per fermarsi, godere di buona musica e buon cibo, visitare il locale e chiedere informazioni su questa nuova realtà che è Alimenta.

L’augurio è che la fantastica serata d’inaugurazione di ieri sia solo il primo passo all’interno di un lungo e ambizioso percorso da parte di tutte le persone che hanno ingaggiato questa sfida e contribuito all’apertura di Alimenta, percorso cominciato con l’inaugurazione ma che pone davanti a sé la realizzazione di tanti obiettivi, dalla coesione sociale al rilancio e alla valorizzazione delle eccellenze territoriali del Sannio.