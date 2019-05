Agronomi irpini, giornata di formazione alla Zuegg di Luogosano.

“Sostenibilità dei processi produttivi nella trasformazione della frutta: dal campo alla tavola” è il titolo del convegno che è stato promosso dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino presso lo stabilimento Zuegg di Luogosano. Ad aprire i lavori Ciro Picariello presidente dell’Ordine degli Agronomi e Raffaele Grieci direttore della Zuegg che ha presentato il gruppo di lavoro e spiegato la storia e le particolarità dell’azienda.

“Una bella giornata di alto profilo tecnico professionale per la competenza di tutto lo staff che ci ha permesso di conoscere una realtà produttiva agricola della nostra Irpinia. Un’azienda leader nella produzione e trasformazione della frutta, riconosciuta in tutto il mondo”, ha affermato il presidente Picariello. L’evento rientra nell’ambito delle attività di formazione che l’ordine degli Agronomi svolge per i propri iscritti.

“Un gruppo di grande professionalità che ha aperto le porte con molta disponibilità e accoglienza. Da sempre il nostro Ordine lavora su tematiche di agricoltura sostenibile, produzioni e difesa di prodotti agricoli di eccellenza. Un modello da seguire e accompagnare nel percorso di produzione dei prodotti agricoli della nostra Irpinia”, ha sottolineato Picariello. All’incontro hanno relazionato Silvestro Iandiorio su competenze e professionalità delle filiere frutticole nonché i principali processi produttivi; G. Rosino su processi di stabilizzazione dei prodotti fermentescibili, C. Mariano sul controllo di qualità e standard di certificazione e A. Rapuano sulla sostenibilità dei processi produttivi e gestione delle risorse energetiche. Al termine del convegno la visita nello stabilimento seguendo tutto il processo di trasformazione e stabilizzazione della frutta e terminando con le linee di confezionamento dei vari prodotti Zuegg.