Bando Comunità Montana Ufita discriminatorio per gli architetti.

Erminio Petecca, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, risponde a Carmine Famiglietti, Presidente della Comunità Montana Ufita, in merito alla sua replica circa la diffida fatta dall’Ordine.

L’elemento discordante è stato il bando promosso dalla Comunità Montana Ufita con avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un ingegnere Categoria D – codice ISTAT 2.2.1.6.1.2, Albo Pretorio al numero 68 del Registro Generale anno 2019. Dopo un’analisi del Consiglio è emerso che il bando è rivolto solo agli ingegneri, precludendo quindi la possibilità di partecipare al suddetto bando agli architetti, nonostante le molteplici sentenze in materia che equiparano nei concorsi per la P.A.

“Sulla vicenda dell’avviso per l’assunzione di un funzionario di categoria D all’interno della Comunità Montana dell’Ufita, siamo preoccupati per le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Carmine Famiglietti, specie quando poi scopriamo che lo stesso è anche un Ingegnere. Stando alla singolare tesi del collega e presidente di un ente pubblico: l’Ingegnere si occupa di Lavori Pubblici mentre l’Architetto di Urbanistica (dichiarazione rilasciata al Mattino del 24/04/2019). Una distinzione tra categorie professionali che non trova alcun riscontro né giuridico ma neanche reale. Da rappresentante della categoria che ha contribuito a rendere nella storia, l’Italia e anche la nostra provincia singolare e unica per le tante opere d’arte e di architettura, spesso proprio grazie alla realizzazione di opere pubbliche, ci sarebbe da chiedersi come può un Presidente di un Ente, tra l’altro anche Ingegnere, solo immaginare di poter operare tale netta distinzione di competenze? Auspichiamo in una netta e rapida revisione dell’avviso onde evitare impugnazioni presso gli organi di competenza”.