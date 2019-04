Commissione Paesaggio, il Comune di Nusco predispone gettone di presenza accogliendo l’invito dell’Ordine degli Architetti.

Il Comune di Nusco accoglie l’invito dell’Ordine degli Architetti di Avellino e predispone il gettone di presenza per i componenti della Commissione locale del Paesaggio. “Voglio ringraziare il RUP e il sindaco Ciriaco De Mita per aver voluto accogliere i rilievi formalizzati – afferma il Presidente dell’Ordine, Erminio Petecca – relativi alla non previsione di un giusto compenso nei confronti dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio. Il nostro obiettivo primario è la tutela dei professionisti, prima di tutto attraverso il rispetto delle leggi sull’equo compenso. Con il nuovo avviso prot.1924 del 27/03/2019 il Comune di Nusco dimostra di aver posto particolare attenzione rispetto alla questione da noi sottolineata. Un ringraziamento particolare va al RUP Nicola Guarino, artefice in positivo del confronto”.

La partecipazione alle sedute della Commissione locale del Paesaggio, dunque, non avverrà più a titolo gratuito ma attraverso la previsione di un gettone di presenza.