Festa del Medico Irpino, sabato 10 al Viva Hotel.

Si terrà sabato 10 Novembre , alle 10,00, presso l’Auditorium del Viva Hotel di Avellino, la III° Festa del Medico Irpino. Il presidente dell’Ordine di Avellino, Francesco Sellitto, ha sottolineato come la Festa del Medico, oltre ad essere l’ occasione per ritrovarsi e per riflettere sulla professione medica, con uno sguardo al presente e al futuro, è anche una cerimonia utile al recupero dell’orgoglio di esercitare una delle più belle professioni del mondo.

Il momento più significativo sarà la premiazione dei colleghi che nell’anno 2018 festeggiano i 40 anni di laurea e, con una tacita consegna del testimone, il giuramento d’Ippocrate da parte dei giovani laureati iscritti ai nostri albi professionali.

Dopo i saluti del presidente Francesco Sellitto e del Presidente CAO Raffaele Iandolo, la cerimonia prevede il “Giuramento di Ippocrate dei neo-laureati” con la consegna di medaglia d’argento per i 40 anni di laurea.

Sono 78 i Medici che riceveranno la medaglia d’argento per i 40 anni di laurea:

ACERRA Antonio , ADDEO Adelina Anna, ADDEO Lelio Lucio, AGNES Salvatore, BARDARO Marcello, BONAVENTURA Antonio, BRESCIA Raffaele, CAPONE Rita, CAPORASO Andrea, CASULLO Carmela , CECERE Angelo Marino, CIPOLLETTA Federico, COLUCCIELLO Albino, COSENTINO Elena, COZZA Maria, CRESCITELLI Alberico, CRESTA Generoso, D’AVANZO Maria Gabriella, DE ROGATIS Angelo, DE ROSA Silvia, DEL GAIZO Filomena, DEL MASTRO Giuseppe, DELLA ROCCA Luigi, DELL’ANGELO Gaetano, DI MEO Andrea, DI SANTO Rocco, DONNARUMMA Angelo, D’URSO Felice, FABIANO Carmelina, FERRARA Felicetto, FIORE Renato , FRIERI Angelo Giovanni Michele, FRULLONE Salvatore, GALDIERI Carlo, GENOVESE Maria Dolores, GIANNITTI Maria, GIELLA Antonietta, GIOIA Sergio, GIORGIO Angelomaria, GOLIA D’AUGE’ Raffaele, GRAZIOSI Costantina, IULIANO Pasqualina, IUORIO Antonio, LANZARA Umberto, MARENGHI Massimo, MARINO Giovanni, MARTINO Rosa, MATTIA Donato, MEROLA Roberto, MONACO Luigi, NAPOLITANO Luigi Agostino, NICASTRO Americo, NOTARI Giuseppe, PAGLIA Euplio, PASCARELLA Maria, PETRULIO Gianni, PETRUZZIELLO Vincenzo Piero, PIPPO Pasqualino Mario, RAINONE Cosma e Damiano, ROBERTO Michele, ROTONDI AUFIERO Felice, RUSSO Giovanni, RUSSO Maria, SANTORO Antonio, SANTORO Diamante, SARDONE Rosanna, SIANO Francesco, SINISCALCHI Giacomo, SINISCALCHI Pierino, SORRENTINO Adriana, SPAGNUOLO Tommaso, SPINA Antonio, STEFANO Renato, STORTI Giuseppina, STORTI Michele, TADDEO Raffaele, TURRI Vincenzo Vito, VESCE Federico.

Sono 34 i nuovi iscritti all’Ordine che presteranno giuramento di cui 28 Medici Chirurghi e 6 Odontoiatri.

MEDICI CHIRURGHI: ALIFANO Alessandra, BAVIELLO Andrea , BRUNDU Monica, CERBONE Rosa, CIAMPA Claudia, D’AMBROSIO Floriana, DE PIETRO Francesca, DE STEFANO Giuseppe, FERRARO Giovanni, FRATTOLILLO Giuseppina, GALLICCHIO Antonella, LIMONE Michela, LITTO Carmela Rita, MAFFETTONE Francesco, MAGARAKIS Leonidas, MAGLIARO Manuel, MAGLIO Francesca, MIGLIACCIO Carmine, OLIVIERO Giovanni, PASCUCCI Domenico, PATRONE Annibale, PERELLI Luigi, PICARDI Nico, SARRO Andrea, SOLOMITA Jessica, TERLIZZI Ferdinando, TOTO Federica, VECCHIA Cecilia

ODONTOIATRI: BALBI Vincenzo , DE ANGELIS Maria, MASUCCI Teresa, PICCIOCCHI Armando,SCARPA Massimiliano, TRODELLA Carmine