Giustizia, la Camera Penale incontra la stampa mercoledì 27 in Tribunale.

Il presidente ed il consiglio direttivo della Camera Penale Irpina convocano la stampa, mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 15.30, presso la propria sede situata all’interno del Tribunale di Avellino.

Nel corso dell’incontro saranno trattate tematiche relative all’organizzazione dell’amministrazione della giustizia, in seguito all’ipotesi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie in provincia di Avelino, alla precaria situazione in cui versa il Palazzo di Giustizia della Città di Avellino ed alle iniziative che la Camera Penale Irpina intende intraprendere per aumentare il coinvolgimento della società civile sui temi della libertà e dei diritti.