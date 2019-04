L’Ordine degli Architetti di Avellino diffida la Comunità Montana Ufita.

Dopo la segnalazione da parte di alcuni iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, il Consiglio dell’Ordine ha esaminato il bando promosso dalla Comunità Montana Ufita con avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un ingegnere Categoria D – codice ISTAT 2.2.1.6.1.2, Albo Pretorio al numero 68 del Registro Generale anno 2019.

Il Consiglio ha rilevato che la partecipazione è riservata ai soli ingegneri precludendo quindi la possibilità di partecipare al suddetto bando agli architetti. Nonostante le molteplici sentenze in materia che equiparano, nei concorsi per la P.A. le lauree tecniche e quindi ingegneri civili, edili, architetti sono posti sullo stesso piano per l’accesso alla fase concorsuale. Sembrerebbe quindi che tale Ente, riserva, senza alcuna valida motivazione, la partecipazione ai soli ingegneri. Pertanto non essendovi parità di trattamento e trasparenza, nella normativa di settore, in particolare nel D.lgs. 50/2016, si invita ad adottare, anche in autotutela, i correttivi necessari, in caso di mancato positivo riscontro, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino porrà in essere tutte le attività a tutela della professionalità e della dignità della categoria e dei propri iscritti, nonché ad inviare segnalazione all’autorità Nazionale Anticorruzione.