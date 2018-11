Riconoscimento al Laudato Medico 2018, due medici del Moscati in finale.

Due specialisti dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino tra i finalisti del “Riconoscimento al Laudato Medico 2018”, iniziativa promossa da Europa Donna Italia, il movimento che nasce a Milano nel 1994 da un’idea di Umberto Veronesi per rappresentare i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno e per diffondere il valore della disponibilità verso la paziente quale parte del percorso di cura e strumento per accelerarne il processo di guarigione.

L’oncologo Giuseppe Colantuoni e l’anatomopatologo Giovanni De Chiara dell’Azienda “Moscati” figurano tra i tre finalisti delle rispettive categorie e parteciperanno dopodomani, mercoledì 28 novembre, alla cerimonia di assegnazione del Riconoscimento che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano e che sarà preceduta da un dibattito che vedrà, tra gli altri, gli interventi di Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi, Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia, Alberto Costa, Segretario Generale della European School of Oncology, e Elio Franzini, Rettore dell’Università degli Studi di Milano.

Alla cerimonia è stato inoltre invitato anche il chirurgo Carlo Iannace, dirigente medico della Breast Unit dell’Azienda “Moscati”, che, essendo già un “Laudato Medico” della scorsa edizione del Riconoscimento, riceverà una menzione speciale per l’alto numero di segnalazioni avute anche quest’anno.

Umanità, capacità di ascolto, empatia e vicinanza del medico alla paziente in cura sono le caratteristiche che premiano uno specialista: lo scorso mese di ottobre le donne con tumore al seno hanno avuto la possibilità di indicare fino a cinque medici, tra oncologi, chirurghi, patologi, radiologi e radioterapisti che, nei Centri di Senologia Multidisciplinari italiani, hanno dimostrato maggiore umanità nella cura. E anche quest’anno le segnalazioni pervenute sono state più di 6mila.