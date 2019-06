Racket eolico, confermati arresti.

Nuova svolta nell’inchiesta per il racket delle pale eoliche in Irpinia d’Oriente. Il pm della Procura di Avellino Fabio Massimo Del Mauro ha firmato sei avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altrettanti indagati. La banda è accusata di aver provocato gravi danni per migliaia di euro agli impianti eolici della Eurowind a Lacedonia e Bisaccia per estorcere denaro. Erano stati esplosi anche colpi di kalashnikov.

L’inchiesta, partita da un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, aveva portato nel luglio 2018 agli arresti di sei persone (uno ai domiciliari) per tentata estorsione continuata in concorso e danneggiamento seguito da incendio in concorso. Poi i magistrati della Seconda sezione penale della Cassazione avevano annullato la decisione del Tribunale del riesame di Napoli di revocare la misura cautelare e rimettere i sei in libertà. Ora il provvedimento della Procura di Avellino che si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio.